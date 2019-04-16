В рамках всероссийской акции «БиблиоНочь-2019» музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на увлекательную программу «Весь мир театр…», которая состоится 20 апреля.

В течение дня в библиотеке музея-заповедника «Старая Сарепта» гости смогут познакомиться с книжной выставкой «С чего начинается театр». В 11:00 начнётся познавательная программа с ярким сюжетом и увлекательным сценарием «По страницам букваря». На программу приглашаются дети и их родители, которые отправятся в путешествие на поиски пропавших букв по школам разных эпох.

В 13:00 распахнёт свои двери литературно-музыкальная гостиная с темой «Театральные стихи», а в 15:00 библиотека музея-заповедника превратится в «Театр теней», благодаря интерактивной программе с увлекательным сюжетом, который удивит и детей, и их родителей.

В 16:00 музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает присоединиться к акции «БиблиоНочь» и стать участником театрализованной программы «Один день в XIX веке», во время которой гости смогут окунуться в повседневную жизнь колонии Сарепта XIX века и побывают в гостях у семьи аптекаря.

В 18:00 гости музея-заповедника окунутся в мир театрального действия, где загадочные стихи Есенина, Маяковского и других поэтов оживут в старинном подземелье, а монологи удивят даже самого заядлого читателя. Всё это волшебство произойдёт в лавке обычного коллекционера, который странным и непонятным образом не может заполнить полку с книгами.

Справки по телефонам: 67-33-02, 51-67-49.