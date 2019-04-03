В канун Всемирного дня здоровья Волгоградская областная библиотека для молодёжи проведет спортивное мероприятие «Пора взбодриться». В рамках мероприятия участникам предложат продемонстрировать свои знания, ловкость и отличную физическую форму на трёх игровых площадках.

Мероприятие будет проходить 5 и 6 апреля. В рамках мероприятия будет организована работа сразу нескольких площадок. На площадке «Иммунитет» участники попробуют разобраться, существует ли связь между питанием и здоровьем, что означает «правильное питание», какие продукты полезные, а какие представляют опасность для здоровья. Участников ждут вкусные, смешные, увлекательные конкурсы и игры.

На площадке «Движение» для участников приготовлена насыщенная развлекательная программа: конкурсы, спортивные игры, эстафеты. Гости библиотеки сыграют в воздушных снайперов, отыщут след «ускользающего мешка с призами», поучаствуют в состязании «ковбоев», попытаются обыграть противника в «необычном» футболе. А участникам игры «Охота за….? » придется приложить немалые усилия, проявить скоростно-силовую подготовку, гибкость, ловкость, координацию и выносливость, а также виртуозное владение «грозным оружием» – скакалкой, чтобы удачно поохотиться и победить.

На площадке «Извилина» читателям предстоит пройти испытания в квесте, вспомнить основные правила здорового образа жизни и найти ценный клад. Но чтобы заполучить клад, придется пошевелить извилинами мозга, проявить смекалку и задействовать логическое мышление. Загадки потребуют как индивидуального, так командного подхода к решению поставленного задания.

Начало в 10:50. Справки по тел.: 8(8442)94-45-44, 89178417309 (Нищик Людмила Константиновна).