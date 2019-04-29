Жители и гости города смогут увидеть ставший уже традиционным автопробег пожарной техники, который состоится 30 апреля в День пожарной охраны России. В этом году пожарный автопробег станет особенно символичным, ведь пожарной охране нашей страны исполнится 370 лет.

Во время автопробега в колоне можно будет увидеть раритетные пожарные автомобили прошлых лет и образцы новой пожарной техники, состоящие на вооружении современных огнеборцев.

Колона пожарных машин стартует 30 апреля в 10:00 с площадки, расположенной возле Специализированной пожарноспасательной части в Тракторозаводском районе г.Волгограда, по адресу: пос.ГЭС, ул.Ясноморская, д.8. Далее машины проедут по проспекту Ленина через три района города и уже в центре города совершат разворот на пересечении улиц Краснознаменская и Советская и финиширует у музея-заповедника «Сталинградская битва». Здесь все желающие смогут поближе осмотреть и ознакомиться с пожарной техникой. Возле музея автоколонна пробудет до 14:00.