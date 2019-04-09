Если вы хотите научиться создавать пасхальные композиции, то обязательно посетите «пасхальные» мастер-классы, которые будет проходить для всех желающих в ТРЦ «Акварель». Мероприятие будет проходить 28 апреля с 16:00 до 18:00 в центральном атриуме торгового центра.
В этот день все желающие смогут научиться делать своими руками красивые пасхальные композиции совершенно бесплатно.
В программе мероприятия вас ждут:
- Мастер-класс «Пасхальное панно» из лент, картона, фанеры с пасхальными элементами.
- Мастер-класс «Декоративная подставка для яиц».
- Мастер-класс «Кролик из фетра».
- Мастер-класс «Пасхальный венок из веток и лент».