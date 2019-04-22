Новые фортепиано уже получили 50 детских школ искусств Волгоградской области. Музыкальные инструменты отечественного производства поступили в школы искусств по нацпроекту «Культура».

Фортепиано поступили в детские музыкальные школы и школы искусств Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, Урюпинска, Жирновска, Быковского, Алексеевского, Даниловского, Еланского, Иловлинского, Киквидзенского, Котельниковского, Котовского, Среднеахтубинского, Николаевского, Новониколаевского, Ольховского, Палласовского, Руднянского, Светлоярского, Старополтавского районов.

Оснастить учреждения новыми инструментами стало возможным, благодаря реализации приоритетного регионального проекта «Культурная среда», который входит в национальный проект «Культура». Отметим, в Волгоградской области работает 61 детская школа искусств, где обучаются более 26 тысяч юных художников, музыкантов и танцоров.