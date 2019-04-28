В ближайшее воскресенье 28 апреля свыше 70 автобусов большой вместимости выйдут на 13 специально организованных маршрутов до городских кладбищ. Общественный транспорт будет отправляться от конечных остановок в 6 районах города по мере заполнения с 8:00 до 15:00.

​Оплатить проезд волгоградцы смогут как наличными, так и картой «Волна», включая льготные и общегражданские проездные билеты.

В Тракторозаводском районе от площади ВГТЗ автобусы пойдут по двум направлениям: до Алюминиевского и до Верхнезареченского кладбищ. В Краснооктябрьском районе предусмотрено также два автобусных маршрута: от остановки «Ул. 39-ая Гвардейская» транспорт отправится к Краснооктябрьскому кладбищу, от остановки «Ул. Титова» – к кладбищу в поселке Вишневая балка.

До Моторного кладбища в Дзержинском районе автобусы отправятся от остановки «Ул. Землячки».

На старое и новое кладбища в Ворошиловском районе горожане смогут приехать от остановок «Площадь Советская» и «Обувная фабрика».

К Кировскому кладбищу отправление транспорта предусмотрено от остановок «Пос. Руднева» и «ВолгоГРЭС».

Сразу четыре специальных маршрута организуют в Красноармейском районе: к старому и новому кладбищам автобусы проследуют от остановок «Кинотеатр «Юбилейный» и «Бульвар Энгельса».

Аналогичные рейсы будут организованы и в следующее воскресенье, 5 мая, с 8:00 до 15:00 часов. В этом году впервые на специальные рейсы выйдет такое же количество автобусов, как и на Пасху.