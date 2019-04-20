Уже в эти выходные на трассе «Максимка» в Советском районе пройдут соревнования Чемпионата России по кроссу на квадроциклах, этапы Чемпионата и Первенства Южного федерального округа по мотоциклетному кроссу, а также соревнования в рамках Открытого Чемпионата Волгоградской области по автомногоборью. Официальный старт соревнований намечен на 12:00 21 апреля 2019 года, но зрителей ждут 20 и 21 апреля.

Участниками заездов станут более 100 профессиональных гонщиков и любителей, выступающих в различных дисциплинах мотоциклетного спорта. Вместе с традиционными заездами мотоциклистов зрители увидят выступления гонщиков на квадроциклах, — новой, но уже завоевавшей популярность среди волгоградцев дисциплине.

Спортсмены выйдут на трек в соответствии с классами мототехники: 20 апреля в классе «мото» выступят гонщики на мотоциклах объемом 50,65,85 и 125 куб. см., а также в классе «Юноши». Квадроциклисты выйдут на старт в классах 50 и 100 «стандарт», 100 «лайт», 100 «спорт», 200 «стандарт», 200 «спорт» и «Open».

На 21 апреля назначены соревновательные заезды в классах «мото» 125, 250 куб. см.; «Open»; «Ветераны»; а также в классах «Квадро» 500, «Профи», «Любители», «Ветераны».

На площадке мотопраздника будет организовано несколько тематических площадок: автошоу, конкурсы с призами от партнеров соревнований, все желающие смогут поучаствовать в тест-драйвах квадро- и автотехники. Для детей подготовлена развлекательная программа от муниципального учреждения «Форум».

Для зрителей организована удобная парковка и подъезд к месту соревнований. Будет работать уличное кафе. Удобное расположение зрительских зон позволяет следить за развитием всей гонки из любого места.

Организаторами соревнований выступают — РОО «Федерация автомобильного спорта и мотоциклетного спорта Волгоградской области» при поддержке администрации Волгограда и администрации Волгоградской области.

Расписание заездов и подробную информацию можно узнать на официальном сайте организаторов мероприятия по ссылке.