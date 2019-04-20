На время проведения футбольного матча между ФК «Ротор» и ФК «Армавир» на «Волгоград Арене» территорию рядом со стадионом сделают пешеходной. Для максимального комфорта и безопасности болельщиков и всех горожан 20 апреля территорию вокруг центрального стадиона перекроют для движения транспорта.

Ограничения движения транспорта, а также возможность остановки и парковки вводятся на период с 7:00 до 17:00 20 апреля 2019 года:

— на проезде от автомобильной дороги пр. им. Ленина до входа GATE №1 на территорию стадиона «Волгоград-Арена»,

— на проезде от автомобильной дороги пр. им. Ленина до входа GATE №5 на территорию стадиона «Волгоград-Арена»,

— на проезде от автомобильной дороги ул. Маршала Крылова до входа GATE №4 на территорию стадиона «Волгоград-Арена»,

— на проезде от автомобильной дороги ул. Маршала Крылова до входа GATE №5 на территорию стадиона «Волгоград-Арена».

Напоминанием для автомобилистов станут установленные временные дорожные знаки. Также здесь будет организовано дежурство экипажей патрульно-постовой и дорожно-постовой службы полиции. Волгоградцы и гости города, приехавшие на праздничные мероприятия на личном автотранспорте, могут воспользоваться близлежащими парковками, расположенными рядом с ВГАФК и Дворцом спорта.