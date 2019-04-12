Уже совсем скоро в Волгограде на дачные маршруты выйдут автобусы. Транспорт начнет ходить сразу по 12 маршрутам до садоводческих хозяйств, расположенных в черте города. На всех сезонных направлениях сохранится привычное для дачников расписание с удобным интервалом движения. Для пассажиров продолжат действовать льготные и общегражданские проездные билеты на основе транспортной карты «Волна».

С 13 апреля автобусы обеспечат транспортное сообщение с 14 садоводческими товариществами, расположенными в шести районах областного центра. А уже с 1 мая в разгар дачного сезона все льготные категории граждан, вне зависимости от их среднедушевого дохода, на основании принятых 1 января 2019 года изменений в Социальный кодекс Волгоградской области, смогут оформить социальные проездные билеты. По информации комитета социальной защиты населения Волгоградской области, более 25 тысяч жителей региона, относящихся к льготным категориям, оформили документы на приобретение социальных проездных с начала 2019 года. В дачный период — с 1 мая по 31 октября — сэкономить на проезде смогут порядка 800 тысяч граждан. Оформление льготных проездных в дачный период будет идти без учета доходов граждан.

Расписания сформированы с учетом пожеланий пассажиров. Так, по просьбам владельцев дачных участков двух садоводческих товариществ было скорректировано время утренних выходов автобусов маршрута №32 «Судоверфь — СНТ «Нефтяник» — СНТ «Татьянка». В течение всего сезона общественный транспорт будет отправляться от начальной остановки в 6:00, 6:45, 7:30, 8:15, 9:00,10:15, 11:45, 13:15, 14:45, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00.

По направлениям №48э «ВГТЗ – Дачи» и № 99э «ВГТЗ – Дамба» автобусы будут выходить на рейсы каждый день, кроме понедельника. Время отправления у этих двух маршрутов совпадает, интервал движения один час: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, последний рейс в 19:00. Время отправления от конечных остановок — на полчаса позже: в 7:30, 8:30 и т.д.

Автобусы №54э «Ж/д вокзал – с/о Слава» в выходные дни отправятся из центра города в 7:00 и 16:30, от дачного массива – в 8:30 и 18:00.

По направлению №45 «Руднева – Дачи» в выходные и в будние дни общественный транспорт поедет в 7:00, 8:04, 9:08, 10:12, 11:16, 15:19, 16:23, 17:27 и 18:31. В обратную сторону – в 7:32, 8:36, 9:40, 10:44, 11:48, 15:51, 16:55, 17:59 и 19:03.

Маршрут №7э «39-я Гвардейская – Дачи» начнет работу ежедневно с 6:45 и далее в 7:55, 9:05, 10:15, 15:00, 16:10, 17:20 и 18:30. На конечной остановке автобус будет ждать пассажиров в 7:25, 8:35, 9:45, 10:55, 14:30, 15:40, 16:50, 18:00, 19:10.

По маршруту №53э «Автовокзал – Орошенец» общественный транспорт начнет ходить в среду и в выходные дни. Время отправления в 6:30, 8:50 и 16:00. В обратный путь автобусы отправятся в 7:40, 10:00 и 17:10.

В будние дни по направлению №60э «Тулака – с/о Спутник» автобусы отправятся в 7:00, 9:30, 14:00, 16:30, в обратную сторону – в 8:15, 10:45, 15:15, 17:45. В выходные дни время рейсов от Тулака: 7:00, 8:15, 9:30, 10:45, 14:00, 15:15, 16:30 и 17:45. С остановки «с/о Спутник»: 8:15, 9:30, 10:45, 12:00, 15:15, 16:30, 17:45 и последний рейс в 19:00.

Также по будням автобусы №56э «Ермана – 107-я школа – Лесник» отправятся в 7:00, 9:40, 15:00 и 17:40, в обратном направлении запланированы рейсы в 8:20, 11:00, 16:20, 19:00. В выходные дни время отправления от начальной остановки в 6:00, 7:00, 8:40, 9:40, 15:00, 16:00,17:40 и в 18:40.

Маршрут №57э «33-я школа – Дачи Шельф» начнет работать по выходным дням, первый рейс отправится в 6:45, далее – в 9:25, 15:15 и 17:55. От садоводческого товарищества отправления в 8:05, 10:45, 16:35 и 19:15.

В будние дни по направлению №50э «Обувная фабрика – с/о Автотранспортник» автобусы отправятся в 7:00, 8:15, 9:30,10:45,14:30, 15:45 и в 18:15. В выходные дни количество рейсов увеличится в два раза, автобусы будут работать с интервалом в 40 минут.

Весь сезон по маршруту №58э «З-д Петрова — с/о Здоровье» через «Нефтяник» в будние дни будет ходить дачный автобус со временем отправления от начальной остановки в 7:00, 9:00, 14:00, 16:00 и 18:00. В выходные дни количество рейсов увеличится, первый от остановки «З-д Петрова» в 7:00, интервал движения 1 час. Последний рейс в 18:00.