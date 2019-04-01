На время празднования Дня Весны и Труда центр города превратится в пешеходную зону. Так, для обеспечения удобства и безопасности жителей и гостей ряд городских улиц станет пешеходными.

При проведении праздничного шествия, организованного Волгоградским областным советом профессиональных союзов, в период с 7:00 до 13:00 1 мая 2019 года пешеходной станет автомобильная дорога по проспекту им. В.И. Ленина в границах от улицы 7-ой Гвардейской до улицы Краснознаменской. Движение транспорта будет организовано по альтернативным маршрутам через улицы 7-й Гвардейской, Коммунистическую, Краснознаменскую, Набережной им. 62 Армии.

В этот же период полностью пешеходной станет площадь Павших Борцов — подобная практика обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий традиционно применяется в Волгограде во время празднования Дня города, Дня молодежи, в ходе шествия «Бессмертный полк и других.

Волгоградцам, оставившим личный транспорт на площади Павших Борцов, а также вдоль Аллеи Героев около гостиниц «Волгоград» и «Интурист», по улице Гоголя у Главпочтамта, следует заблаговременно убрать его с данных территорий. Это связано с необходимостью реализации комплексных мер по обеспечению безопасности в ходе проведения праздничного шествия и митинга. Оставленные в зоне действия пешеходного режима автомашины с 00:00 1 мая будут перемещены на специальные стоянки.