У вас скопилось огромное количество макулатуры, и вы не знаете, что с ней делать? А мы знаем! Вам нужно стать участником Всероссийского эко-марафона «Сдай макулатуру – спаси дерево!». К участию в акции приглашают жителей, предприятия, компании, учебные заведения и общественные организации.

Цель эко-марафона – возрождение традиций сбора макулатуры, стимулирование населения к раздельному сбору отходов и повышение экологической ответственности жителей страны и каждого участвующего в проекте региона за состояние окружающей среды. На сегодняшний день к акции присоединились уже более 30 субъектов Российской Федерации. Волгоградская область примет в ней участие впервые.

Проект рассчитан, прежде всего, на предприятия и учреждения. Для участия в нем необходимо собрать 300 и более килограммов макулатуры и зарегистрироваться на сайте. В период проведения акции – с 15 марта по 15 мая 2019 года — по территории региона будет курсировать автомобиль, осуществляющий сбор макулатуры у зарегистрированных участников. После подведения итогов победители марафона, сдавшие на переработку наибольшее количество бумажного вторсырья, будут награждены грамотами и ценными призами, среди которых саженцы для высадки аллеи, спортплощадка, книги, конструкторы и т.п.

Более подробно об участии в акции можно узнать о координаторов проекта Сдай-бумагу.рф по телефонам: 8-938-511-90-12 и 8-961-086-37-93.