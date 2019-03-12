В регионе начали подготовку к пожароопасному сезону. С наступлением весны по всей области проводятся профилактические мероприятия в рамках традиционной акции «Остановим огонь вместе». Обеспечение безопасности жителей региона, наведение порядка остаются приоритетными направлениями совместной работы руководства области, силовых и правоохранительных структур.

По информации комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, в этом году акция «Остановим огонь вместе» открылась мероприятием в Светлоярском районе. В Наримановской средней школе состоялся урок пожарной безопасности, а также тренировка с учебной эвакуацией. Кроме того, представители органов местного самоуправления и инструкторы региональной противопожарной службы в ходе профилактического рейда побеседовали с жителями, осмотрели частные домовладения и дали рекомендации по устранению нарушений. Затем вопросы обеспечения пожарной безопасности, контроля состояния печей и газового оборудования, правила использования нагревательных приборов подробно рассмотрели на общем сходе селян.

Следующие мероприятия акции состоятся в Калачевском и Октябрьском районах, всего в 2019 году она охватит 15 муниципальных образований. Сотрудники противопожарной службы активизируют работу с населением, пройдут тренировки по тушению условных пожаров, открытые уроки безопасности, соревнования дружин юных пожарных. Также в рамках акции организуют субботники — предстоит убрать мусор и сухую растительность на территории предприятий, навести порядок на улицах частного сектора и в садоводческих обществах.