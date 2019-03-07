Все желающие приглашаются 12 марта в Волгоградскую областную библиотеку для молодёжи на творческую встречу с актёрами Волгоградского областного театра кукол, которая будет проходить в рамках проекта «БиблиоПерформанс». Гостями библиотеки станут заслуженные артисты России Александр Вершинин, Татьяна Катулина, Лидия Текучева и обладательница Почетной грамоты президента РФ Татьяна Иткис.

В рамках мероприятия гости библиотеки расскажут о своей профессии, театральной жизни, ответят на вопросы зрителей, тем самым позволят присутствующим окунуться в мир театра кукол.

Волгоградская областная библиотека для молодёжи находится по адресу: ул. Череповецкая, 1. Начало встречи 12 марта в 14:00. Вход свободный. Справки по телефону 8(8442)94-45-44 (Александра Мостякова).

Напомним, история Волгоградского областного театра кукол началась в 1937 году, когда приказом Сталинградского отдела искусств самодеятельный театр кукол был признан профессиональным творческим коллективом. Под руководством нынешнего директора Александры Николаенко Театр кукол становился победителем различных конкурсов. Театр проводит большую шефскую работу, организует благотворительные акции, проводил международный фестиваль театров кукол «Серебряный осётр». За последнее десятилетие театр побывал на гастролях в Ростове-на-Дону, Махачкале, Грозном, Владикавказе, в городах Воронежской, Ростовской и Астраханской областей, принимал участие в международных фестивалях театров кукол. Ежегодно театр ставит 3–4 и более премьер. Волгоградский областной театр кукол активно участвует в культурной и общественной жизни города и области.