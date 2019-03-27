Реконструкция стадиона «Темп» будет продолжена уже в текущем году. Проект реконструкции получил положительное заключение государственной экспертизы. В рамках работ тут появится здание нового спортивного комплекса, баскетбольная и волейбольная площадки со специальным покрытием, легкоатлетический сектор, новые газоны, обновленные проезды, парковки и тротуары.

​В ходе первого этапа реконструкции подрядная организация уложила 8 тысяч кв. м искусственного газона на футбольном поле и установила модульные трибуны вместимостью 600 человек. В рамках второй очереди реконструкции в новом здании спорткомплекса площадью свыше 1300 кв. м разместится зал для занятий игровыми видами спорта – волейболом, баскетболом, мини-футболом и вспомогательные помещения. На территории, помимо волейбольной и баскетбольной площадок, строители возведут полосу препятствий и обновят теннисный корт. По периметру футбольного поля будут обустроены беговые дорожки с покрытием из современных материалов. Кроме того, «Темп» будет адаптирован для посещения маломобильными группами населения. Также в перечне работ – устройство систем видеонаблюдения.