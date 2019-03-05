Жителей и гостей города приглашают на показ исторической моды «Калейдоскоп исторических образов», а также шляпный бал, презентацию проекта «Славянский венок», фотозону «Чудесное превращение». Мероприятие, посвященное дамам и приуроченное к Международному женскому дню, будет проходить в интерактивном музее «Россия — моя история» 6 марта.

В этот день гостей будут встречать известные герои прошлого, сошедшие со страниц книг и мультимедийных киосков комплекса «Россия — моя история. Среди них — Александр Сергеевич Пушкин, Иосиф Сталин, активистки борьбы за права женщин Клара Цеткин и Роза Люксембург, Наташа Ростова, Андрей Болконский и другие.

Гостей мультимедийного комплекса ждёт яркое дефиле исторических образов. На подиуме в зале-лектории музея соберутся почти четыре десятка известных исторических героев, литературных и мифических персонаже. Зрители шоу узнают историю костюма или образа той или иной эпохи. Дефиле исторических костюмов будут сопровождать выступления творческих коллективов города Волгограда.

Посетители мультимедийного комплекса также увидят презентацию проекта «Славянский венок». Со времен Древний Руси венок — одно из самых главных женских украшений. Сплетенный из живых цветов, он имел глубокий сакральный смысл. Гости Интерактивного музея попробуют раскрыть тайну этого украшения наших далёких предков.

Одна из главных интриг праздничного мероприятия — подведение итогов конкурса головных уборов «Всё дело в шляпе», участниками которого стали учащиеся школ Волгограда и Волгоградской области. Конкурсанты представят на суд зрителей и независимого жюри свои работы. Шляпный бал пройдет по трём номинациям: «Образ искусства в головном уборе», «Этностиль» и «Дебют». Ребята продемонстрируют фантазийные и авангардные модели, возможности использования нетрадиционных материалов и технологий в дизайне головного убора, вариации на тему народных, исторических головных уборов, а также авторские модели.

Отметим, в этот день состоится мастер-класса по изготовлению славянского венка — шляпных дел мастера попробуют свои силы в создании красивого, весеннего аксессуара славянской культуры. Также для гостей Интерактивного музея будет работать фотозона «Чудесное превращение». Всех желающих ждет фотосессия с историческими персонажами в залах мультимедийных экспозиций.

Праздничное мероприятие состоится в Интерактивном музее «Россия — моя история» 6 марта. Начало в 14:00. Вход — свободный. Добавим, в Международный женский день, 8 марта, школьники и студенты могут посетить интерактивный музей бесплатно. Информацию о работе музея «Россия — моя история» в Волгограде можно получить по телефону: 8 (8442) 97-91-81.