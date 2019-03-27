Будущих студентов приглашают на «День открытых дверей» в Волгоградский государственный социально-педагогический университет. Приглашаются все желающие. В рамках акции, которая пройдёт 31 марта, можно будет не только получить консультацию по выбору будущей профессии, но и познакомиться со своими будущими (возможно) преподавателями.

С 9:00 до 11:00 абитуриенты и родители могут стать участниками экскурсии по ВГСПУ. В 11:00 начнется встреча с руководством университета, которая завершится в 12:20. И сразу после гости смогут пообщаться с представителями факультетов и институтов. А с 13:30 до 15:00 можно будет получить консультацию у психолога по выбору направления профессионального образования и пройти профориентационную диагностику.