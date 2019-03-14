В ближайшее воскресенье на спортивной арене ДЮЦа состоится грандиозный праздник спорта. С 10:00 до 20:00 более 300 молодых спортсменов примут участие в Открытом детском турнире по художественной гимнастике «Весенняя ласточка».

Гимнасты от 4 до 14 лет в командном и личном зачёте будут выбирать сильнейших спортсменов. Главный судья — председатель ВООО «Федерация художественной гимнастики» Чистякова О.А.

В 14:00 после парада открытия и награждения первых победителей зрители увидят показательные выступления команды спортивного черлидинга «Джаз» и групповые выступления перворазрядников спортшколы Олимпийского резерва..

В 21:00 праздник окончится великолепным Парадом Закрытия и награждением победителей турнира.

Мероприятие будет проходить в волгоградском ДЮЦе (ул. Краснознаменская, 11) с 10 утра в воскресенье 17 марта.

Организатор мероприятия — МАУ «Центр спорта и культуры» при поддержке администрации Центрального района города Волгограда.

Справки по телефонам +7 (902) 363-30-83 и +7 (917) 337-39-76.