В рамках Всероссийской акции «Библионочь» в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького пройдет уже традиционная художественная выставка «Антракт», в рамках которой можно будет показать произведения, раскрывающие внутренний мир художника, дающие представление об авторской модели пространства.

Выставка «Антракт» будет экспонироваться с 19 апреля по 19 мая 2019 года. Возраст участников – от 14 лет. От одного автора на выставку принимаются не более трех работ. Техника исполнения: живопись, графика, инсталляция. Работы должны быть предоставлены в оформленном виде, по высоте не превышать 200 см. Монтаж экспозиции проводится силами и средствами авторов. Предварительный отбор работ проводится оргкомитетом выставки. Электронные версии работ и заявки на участие (в свободной форме с обязательным указанием контактного телефона, названий работ, техники, размера и года исполнения) принимаются до 15 апреля 2019 года на эл. адрес: [email protected]. Телефоны для справок: 8-906-170-04-00, (8442) 33-20-21.

Отметим, ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» будет проходить в этом году по всей стране 20 апреля. Акция пройдёт в России в восьмой раз. Официальная тема — «Весь мир — театр». Библиотеки по всей стране проведут поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями.