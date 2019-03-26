Ретропоезд «Воинский эшелон», сформированный на Приволжской железной дороге, вновь отправляется в путь. Начиная с 8 апреля по 15 мая 2019 года ретропоезд посетит 33 станции саратовского, волгоградского и астраханского регионов.

Уникальная выставка, организованная Приволжской железной дорогой совместно с Музеем-заповедником «Сталинградская битва» и «Российским военно-историческим обществом», побывает на станциях: Харабалинская, Верхний Баскунчак, Владимировка, Волжский, Котельниково, Жутово, Сарепта, Суровикино, Чир, Донская, им. Максима Горького, Петров Вал, Камышин-1, Аткарск, Петровск, Сенная, Балаково, Пугачевск, Ершов, Урбах, Палласовка, Красный Кут, Покровск, Урюпино, Алексиково, Филоново, Себряково, Арчеда, Иловля -1 и Зензеватка.

В рамках празднования Дня Победы на станциях будет организована торжественная встреча состава и экспозиция техники времен Великой Отечественной войны, где все желающие смогут осмотреть исторические экспонаты.

С концертной программой ретропоезд побывает на станциях Астрахань-1, Саратов-1 и Волгоград-1. Для ветеранов войны и тружеников тыла на всех концертах будут выделены первые ряды. По окончании праздничной программы желающие смогут осмотреть ретропоезд и сделать памятные фотографии. В Волгограде ретропоезд можно будет увидеть 8 мая. Весь маршрут можно просмотреть по ссылке.

«Воинский эшелон» состоит из двух действующих паровозов серии Л-2331 и серии Л-2055, а также шести железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной Войны. Все желающие смогут увидеть танки Т-34-76, Т-26 и Т-60, легендарную «Катюшу», бронеавтомобили, дивизионные гаубицы и многие другие экспонаты. Вся военная техника предоставлена музеем-заповедником «Сталинградская битва».