В горах Сочи за сезон любители зимних видов спорта поставили рекорд потребления мобильного интернета. По данным внутренней аналитики Билайн, с 1 ноября 2018 года по 24 марта 2019 года на курорте «Роза Хутор» по сети было передано 74,2 ТБ (при этом 75% интернет-трафика — по сети 4G). Это в 1,7 раз больше, чем во время горнолыжного сезона 2017/18 годов. Потребленный трафик эквивалентен 66 млн фото, загруженных в Instagram, или 22 млн музыкальных треков.

Пиковое потребление мобильного интернета в этом году было зафиксировано во время массовых мероприятий с 14 по 24 марта 2019 года, когда при поддержке Билайн на курорте «Роза Хутор» проходил высокогорный карнавал «Бугель Вугель» и музыкальный фестиваль ALFA Future People Snow Edition. Оператор поддержал насыщенную спортивную и музыкальную программу этих мероприятий, а также расширил емкость сeти 4G и подготовил инфраструктуру к высоким нагрузкам для активного использования мобильных сервисов. На сети Билайн также была организована прямая трансляция с главных площадок «Бугель Вугель» и ALFA Future People Snow Edition.

В результате любители активного отдыха не только успевали принимать участие в массовых спусках или концертах, но и делиться яркими впечатлениями в соцсетях. На AFP работала главная сцена YARKO STAGE Билайн на высоте 1 100 м и еще две площадки в горах, где выступали ди джеи. Благодаря специальным фильтрам на сайте JVYARKO-beeline.ru гости могли отправить свои обработанные фотографии на экраны главной сцены или выложить в социальные сети

Во время карнавала «Бугель Вугель» (с 14 по 17 марта 2019 года) абоненты Билайн скачали 3,2 ТБ, при этом всплеск активности был отмечен 16 марта, когда участники карнавала приняли участие в массовом спуске в купальных костюмах во главе с оркестром, а затем делились фото- и видео отчетами о событии со своими друзьями (в этот день в сети 4G «прокачали» 778 ГБ, что сопоставимо по объему с 663 тыс. загруженных фото в Instagram).

В ходе ALFA Future People (с 22 по 24 марта 2019 года) любители электронной музыки скачали 2,2 ТБ (эквивалентно более 480 тыс. музыкальных треков). На площадках фестиваля также работала зона WiFi со скоростью доступа до 20 Мбит/с.

За 2 недели фестивалей на «Роза Хутор» побывало 23 тыс. абонентов Билайн, из них 41% — жители регионов юга России (Сочи, Краснодар, Ростова-на-Дону, Ставрополь), 34% — Москвы, 3% — Санкт-Петербурга, а также других городов России.

«Мы поддерживаем желание наших абонентов вести активный образ жизни, заниматься спортом и полноценно общаться, как это было на площадках «Бугель Вугель» и AFP, – прокомментировал директор по маркетингу и интегрированным маркетинговым коммуникациям Южного региона ПАО «ВымпелКом» Артем Филин. — Наряду с постоянным развитием сети 4G и ростом скорости мобильного интернета мы запустили новые предложения «Гиги за сон» и «Гиги за детокс», которые помогут нашим абонентам выстраивать сбалансированный режим онлайн и оффлайн активности, получая дополнительный трафик в качестве бонуса за 8-часовой сон или 2-х часовой отказ от смартфона».

29 марта Билайн презентовал новые тарифы с безлимитным интернетом: «Анлим» с промо-ценой 99 рублей за первый месяц и «СуперАнлим». В 2018 году оператор увеличили сеть 4G в 1,5 раза в регионах России, подготовив инфраструктуру к увеличению объема передаваемого трафика.