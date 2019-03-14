Уже в ближайшие выходные в Волгограде пройдут праздничные мероприятия, посвященные пятилетию со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. С 16 по 18 марта для жителей и гостей региона организуют десятки праздничных площадок — культурных, познавательных и спортивных.

Главные торжества развернутся в Волгограде у интерактивного музея «Россия — моя история» в благоустроенной зоне поймы реки Царицы. 16 марта в 12:00 здесь стартует концертная программа «Крымская весна! МЫ ВМЕСТЕ». На сцену выйдут известные волгоградские коллективы: ансамбли «Казачья воля», «Лазоревый цветок», артисты областной филармонии, сольные исполнители. Волгоградцев ждут интерактивные конкурсы, показательные выступления и мастер-классы.

Посетители исторического парка «Россия — моя история» смогут узнать больше об истории Крымского полуострова. Тематическая экскурсия представит гостям музея события, которые происходили на этой территории, начиная со времен Крещения Руси и заканчивая предреволюционными событиями 1917 года. После участники смогут проверить знания в рамках викторины — победители получат призы. Любителей кино организаторы приглашают в зал-лекторий на показ художественных фильмов. Для школьников и студентов вход бесплатный.

Порядка 200 школьников Волгоградской области встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны — на Урок Победы, который 18 марта пройдет в музее-заповеднике «Сталинградская битва», приглашены Евгений Федорович Рогов, Владимир Федорович Ананьев, Михаил Васильевич Терещенко, а также Владимир Семенович Туров, которому в этот день исполнится 99 лет. Напомним, волгоградский регион является центром патриотического воспитания и инициатором Уроков Победы. Сегодня тематическая акция вышла на федеральный уровень, ее проводят в разных субъектах страны.

К памятной дате также приурочен открытый мастер-класс для школьников победителя первенств России по боксу Вадима Варакина, который пройдет на площадке спортивного комплекса «Зенит». Ярким событием фестиваля «Крымская весна» станет чемпионат Южного федерального округа по игре в дартс — регион впервые принимает официальные состязания в этом виде спорта. Поединки пройдут с 15 по 18 марта на площадке Волгоградского государственного аграрного университета. Начало встреч — в 10-00. За звание лучших будут бороться сборные Краснодара, Астрахани, Ростова и Волгограда. Самые сильные команды пройдут в финал чемпионата России.