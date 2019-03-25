Любителей джаза приглашают в выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова, где состоится премьера новой концертной программы «Мои любимые джазовые стандарты». В концерте примут участие профессиональные волгоградские музыканты, участники различных всероссийских и международных джазовых фестивалей. Концерт состоится 28 марта, начало в 18:00.

Программу «Мои любимые джазовые стандарты» исполнят два солиста оркестра «Комбо-джаз-бенда» Сергей Егоров (гитара) и Александр Головин (фортепиано), бас-гитарист Максим Балакин и музыкант Волгоградского эстрадно-духового оркестра Евгений Шишкин (ударные). На концерте прозвучат такие произведения, как «Стелла в свете звезд», «Я мог бы написать книгу», «Старые друзья» и многие другие джазовые мелодии.

Концерт проходит в рамках традиционного проекта Музея Машкова «Музыкальный четверг», ставшего популярным как в профессиональной музыкальной сфере, так и среди любителей музыки. Он предполагает проведение музыкального мероприятия в последний четверг каждого месяца. Еще одна особенность проекта — концерт проходит в пространстве выставок, что являет собой синтез двух видов искусств — изобразительного и музыкального. Так, только в этом году в проекте «Музыкальный четверг» успешно прошли концерт популярной волгоградской певицы Жанны Поповой «А снег идёт…» и концерт «Музыка любимых улиц».

Выставочный зал Музея Машкова находится по адресу: ул. Чуйкова, 37. Справки по телефону 8(8442)24-16-79.