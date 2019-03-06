Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает жителей и гостей города на народные гулянья в честь проводов зимы, которые будут проходить в музее 9 и 10 марта.

Как сообщают в пресс-службе музея-заповедника «Старая Сарепта», гостей встретит тематическая экскурсия, во время которой можно узнать о традициях масленичной недели и праздничных угощениях. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению куклы-веснянки. Кульминацией праздника станут народные забавы, которые подарят возможность принять участие в бое мешками, перетягивании каната и в состязании на столбоходах.

Также гости праздника смогут выбрать сувениры на ярмарке мастеров-ремесленников и сделать яркие фотографии в тематической фотозоне.

Завершатся народные гулянья традиционными угощениями и сжиганием масленичной куклы.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает принять участие в праздничных программах в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00.

Справки по телефонам: 67-33-02, 51-67-49. Стоимость программы 400 рублей, запись обязательна.