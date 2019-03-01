В рамках празднования проводов зимы «Широкой Масленицы» волгоградцам предложат расписать на свой вкус полутораметровые макеты русских матрешек. Увлекательное мероприятие для детей и взрослых пройдет на территории возле интерактивного музея «Россия – моя история» на одной из интерактивных площадок. Развлекательные мероприятия будут проходить 10 марта с 12:00 до 17:00.

В этот день команды волонтеров займутся росписью заранее подготовленных 10 макетов матрешек. Любой желающий из числа гостей праздника сможет присоединиться к творческому процессу и внести свой «штрих» в оформление русских кукол из гофрокартона, каждая из которых в высоту полтора метра.