Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И Машкова представляет выставку «Чемодан. Детский рисунок 1950-х», на которой будут представлены 70 случайно найденных рисунков юных сталинградских художников. Выставка откроется 11 марта в 17:00 в рамках проекта «Первая улица Мира», ставшего победителем грантового конкурса Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Рисунки датированные 1956-1958 гг, которые будут представлены в экспозиции, были обнаружены волгоградским архитектором Вячеславом Юшином в чемодане, который волею судеб оказался у архитектора. 70 рисунков дают возможность окунуться в жизнь Сталинграда 50-х, увиденную глазами юных художников. Рисунки не имеют названий. Посетителям выставки предлагается увлекательная игра по распознаванию изображенных уголков и ситуаций. Экспозиция дополняется фотоматериалами и текстами, от первого лица рассказывающими о сталинградском детстве.

Большая часть рисунков подписана двумя фамилиями: Прошкин и Тутулов. Они были товарищами, обменивались работами, рисовали друг друга, обоих звали Геннадиями. И это еще один сюрприз чемодана. Дело в том, что оба стали художниками, жили и работали в Волгограде, но сегодня о них фактически ничего не известно. Они маркируют довольно значительный слой художников, который в силу различных причин выпал из внимания искусствоведов, историков. Больше всего здесь рисунков Прошкина, вероятно, и весь «клад» принадлежал ему. Художники старшего поколения вспоминают Геннадия Прошкина как яркого мастера монументальной живописи. Он был членом Союза художников, в 1960-е занимался чеканкой, работал над мозаичными полотнами, которые украшали город и область. О Геннадии Тутулове известно и того меньше, вероятно, он работал художником-оформителем и жил очень скромно.

Выставка «Чемодан. Детский рисунок 1950-х» несёт в себе открытие, ставит немало вопросов и ждет отклика волгоградцев. Организаторы выставки будут благодарны за любую информацию о художниках и их учителях, которую можно сообщить в группах Музея Машкова в социальных сетях или по телефона 8(8442)38-01-91 и 38-59-15. Выставка будет проходить с 11 марта по 7 апреля в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И Машкова по адресу: пр. Ленина, 21.