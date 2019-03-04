Международная арт-резиденция для художников из городов-побратимов Волгограда откроется в Волгограде в рамках IV арт-фестиваля «Извините, Вы не видели Лосева?». Этот проект посвящен 75-летию установления побратимских связей между Волгоградом и Ковентри, он реализуется на средства президентского гранта. Резиденция будет работать в течение 5 дней — с 14 по 19 мая 2019 года. Сам фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?» состоится 18 мая.

В Волгоград приглашены мастера живописи, урбанисты, фотохудожники, скульпторы, мастера видеоинсталляций, перформанса и паблик-арта из Европы, Азии, Африки и Северной Америки. Они создадут произведения искусства, посвященные миру, дружбе между городами-побратимами, обменяются опытом и творческими идеями, пообщаются с жителями и гостями региона.

В программе фестиваля запланированы мастер-классы, экскурсии, выставка детских работ, флешмобы, кинопоказы, концертная программа. Арт-резиденция «Изобретение мира» станет ярким событием, направленным на развитие традиций, заложенных еще в послевоенном Сталинграде, — тогда строившийся по новому генеральному плану город стал центром паломничества деятелей искусства и культуры. По итогам фестиваля будет издан памятный альбом с работами, который поступит в библиотеки и школы искусств городов-участников проекта.

Чтобы стать участником фестиваля, необходимо заполнить анкету на сайте проекта и получить приглашение организаторов. Прием заявок продлится до 11 марта. О своем желании принять участие в проекте уже заявили художники из Великобритании, Италии, Индии, Сербии и многих городов России. Все подробности об участие можно узнать по ссылке.