До праздничного парада на 9 мая осталось совсем немного времени, и военнослужащие Волгоградского горнизона Южного военного округа (ЮВО) уже приступили к подготовке.

Как сообщают в пресс-службе Южного военного округа, на первом этапе подготовки был проведен отбор кандидатов из числа наиболее подготовленных военнослужащих, формируются парадные расчеты, проводится подготовка экипажей боевых машин и военной техники.

После отбора военнослужащие приступят к одиночной строевой подготовке в своих воинских частях. В ходе тренировок будет уточнен порядок построения парадных коробок, вынос знамен, а также прохождение торжественным маршем личного состава.

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март, 2019

20мар10:00РекомендуемВыставка «ТЕАтр-THEart»10:00 Волгоградский музей изобразительных искусств им.И.И.Машкова @ просп. Ленина, 21, Волгоград, Волгоградская обл., Россия, 400078Рубрика:Досуг

31мар09:00РекомендуемВыставка Никаса Сафронова «Весна впечатлений»09:00 Картинная галереяРубрика:Досуг

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