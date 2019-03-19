До праздничного парада на 9 мая осталось совсем немного времени, и военнослужащие Волгоградского горнизона Южного военного округа (ЮВО) уже приступили к подготовке.

Как сообщают в пресс-службе Южного военного округа, на первом этапе подготовки был проведен отбор кандидатов из числа наиболее подготовленных военнослужащих, формируются парадные расчеты, проводится подготовка экипажей боевых машин и военной техники.

После отбора военнослужащие приступят к одиночной строевой подготовке в своих воинских частях. В ходе тренировок будет уточнен порядок построения парадных коробок, вынос знамен, а также прохождение торжественным маршем личного состава.