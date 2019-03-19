Узнать интересные факты об истории пожарной охраны, увидеть образцы пожарной техники из прошлого и почерпнуть новые знания о пожарном деле можно в виртуальном музее пожарной охраны, который начал свою работу в сети интернет по ссылке. Современный специализированный интернет-портал, был создан при поддержке МЧС России по заказу Всероссийского добровольного пожарного общества.

Перейдя по ссылке, можно ознакомиться с образцами техники пожарных прошлых лет и разных субъектов нашей страны, узнать о героических традициях и истории пожарного дела и добровольчества в России.

Портал также создан для обучения и пропаганды культуры безопасного поведения, популяризации пожарно-спасательного дела, а также гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи.

Этот проект сочетает в себе функции информационного и образовательного портала и справочного сервиса. Он ориентирован на максимально широкую аудиторию, которая включает как население, так и специалистов в области пожарной безопасности.