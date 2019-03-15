13 марта прошла пресс-конференция Дом.ru internet challenge 2009 vs 2019, на которой представители компании поделились результатами своей работы и похвастались видеодомофоном. Именно он в обозримом будущем будет на каждом подъезде города.

Интернет развивается молниеносно: за 10 лет в мире количество пользователей сети увеличилось в 2,3 раза – до 4,14 млрд. человек. Только в России сегодня 61% населения страны являются активными пользователями интернета. Увеличился не только объем, но и качество — скорость доступа выросла до 600 Мбит/с (при наличии технической возможности), хотя еще в 2009 скорость интернет-подключения абонентов «Дом.ru» составляла 1 Мбит/с.

Уже сейчас можно с уверенностью говорить о тенденциях развития интернета. Во-первых, будет расти объем потребляемого трафика, а следовательно, провайдерам необходимо продолжать развиваться в направлении увеличения скорости передачи контента до потребителя. Во-вторых, интернет станет больше чем просто услугой для развлечения. Уже сейчас он является частью нашей жизни и, очевидно, уровень нашей зависимости будет только расти, так как интернет делает доступным то, что способно не только облегчить нашу жизнь, но и обезопасить ее. Речь сейчас пойдет об умном доме. Уже сегодня есть чайники, которые можно включать через приложение на телефоне, мультиварки, которыми можно управлять, находясь на работе, и эта сфера постоянно развивается. Поэтому «Дом.ru» уже активно работает над внедрением в нашу жизнь видеодомофонии.

Что это и с чем это есть? У большинства есть домофон, а теперь представьте, что вместо трубки для общения с гостем будет находиться экран, через который вы сможете видеть, кто именно стоит у вашей двери в подъезд. Или еще лучше: вместо экранов и трубок — приложение в телефоне, через которое вы сможете подключиться к камере своего домофона и, не вставая с кровати, открыть дверь. Находка для лентяев. Но плюсы на этом не заканчиваются. Домофоны снабжены функцией FACE ID, которая позволяет открывать дверь без ключа (да-да, как на телефоне прям).

Какие еще есть плюсы у видеодомофона? Да этот нехитрый гаджет позволит уменьшить преступность. Представим, что все подъезды снабжены такими видеодомофонами: насколько легко теперь будет полиции находить преступников и как это обезопасит нашу жизнь! Правда, в голову волей-неволей лезут сюжеты фантастических фильмов, в которых технологии захватывают людей и уничтожают их. А еще чувствуется дыхание Большого Брата за спиной, но это все лишь вымысел. Ведь правда?

Шутки шутками, а технологии развиваются. И делают это так быстро, что за ними уже следить не успеваешь, и все это на благо человека. В Волгограде уже несколько домов оснащены видеодомофонами, и «Дом.ru» ведет переговоры с управляющими компаниями по вопросам сотрудничества. Так что будущее не за горами. Вот бы еще дороги сделать, и тогда заживем…

Справка: У «Дом.ru» долгая история, в этом году компании исполнится 18 лет. В начале 2000-х операторы давали интернет по технологии ADSL (через телефонную линию), а «Дом.ru» начал строить сети по более современной технологии «оптика до дома». Многие говорили, что это ненужные затраты: оптические сети не понадобятся еще десятилетия, пользователям не нужны скорости. Однако то, что оператор шел своим путем и во всех городах, включая Волгоград, с нуля строил «оптику», стало основой того, что второй год подряд компания признается лидером по скорости домашнего интернета России по данным Speedtest.