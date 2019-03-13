Новая сельскохозяйственная ярмарка появится в Ворошиловском районе на улице Елецкой, 2г. На территории в 240 кв.м. уже началось благоустройство. На территории уже возведены торговые павильоны, выдержанные в едином архитектурно-стилевом решении. Как только позволят погодные условия, рабочие начнут укладывать тротуарную плитку на всем участке. В первую очередь ярмарка предназначена для реализации продукции местных сельхозтоваропроизводителей.

Ярмарка будет оборудована местом для сбора отходов, санузлом, контрольными весами, системой видеонаблюдения. Помимо павильонов на открытом пространстве появятся благоустроенные торговые ряды, оформленные в едином архитектурном виде. Объекты торговли украсит декоративная подсветка. По словам предпринимателя, на благоустроенной и оборудованной всем необходимым площадке смогут разместиться не менее 30 фермеров.

Срок действия договора – три года, однако по истечении этого срока предприниматель имеет право перезаключить договор в приоритетном порядке.