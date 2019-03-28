Региональный оператор по обращению с ТКО продолжает работу по обустройству точек сбора отходов. Только за первые две недели марта количество контейнерных площадок увеличилось более чем на 1000.

Напомним, в начале месяца на территории Волгограда функционировали 6778 пунктов сбора ТКО. А уже сейчас их общее количество составляет 7990. При этом площадки для сбора отходов появляются не только на территории Волгограда, но и в районах Волгоградской области. В частности, в Светлоярском районе региональный оператор установил 191 контейнер для сбора ТКО.

Качество оказания услуги по вывозу отходов напрямую связано с развитием инфраструктуры, а значит, с достаточным количеством обустроенных площадок сбора в шаговой доступности для населения. Заявки на организацию дополнительных мест сбора отходов постоянно поступают от жителей в управляющие компании, ТСЖ, ТОСы. Ни одна из них не остается без внимания регионального оператора, который работает в тесном взаимодействии с управляющими организациями.

Как результат: только за две недели марта в Волгограде, Светлоярском и Городищенском районах появились 520 контейнеров для сбора ТКО, а всего за месяц региональный оператор установил больше 1100 баков различного объема.

Одновременно с оборудованием площадок пересматриваются логистические схемы, добавляются маршруты движения техники по вывозу отходов для переработки и захоронения. Всего за март в городе появились шесть новых маршрутов мусоровозов, пять из них функционируют в самом большом по численности населения районе – Красноармейском, один — в Светлоярском районе Волгоградской области.

СПРАВКА: С 1 января 2019 года на территории Волгоградской области началась реализация реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На конкурсной основе был выбран региональный оператор по обращению с ТКО — ООО «Управление отходами — Волгоград». За 3 месяца работы региональный оператор обустроил на территории Волгоградской области 7 990 контейнерных площадок, установил свыше 10 000 евробаков. На линии работают 112 единиц спецтехники, которую обслуживают 198 водителей и подборщиков, координируют работу автотранспорта 14 логистов и диспетчеров. Ежедневно для переработки и утилизации вывозятся порядка 8000 кубометров отходов.

Заявку на организацию контейнерной площадки можно подать в единый контакт-центр регионального оператора по адресу: [email protected]