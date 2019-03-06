Волгоградцев приглашают на концерт «Гимны любви», который состоится 10 марта в концертном зале Волгоградской филармонии. На концерте вместе с Волгоградским академическим симфоническим оркестром выступит Юлия Герцева, которую называют русской жемчужиной на мировой музыкальной сцене.

Юлия Герцева начала своё музыкальное образование в музыкальном училище, а позднее продолжила обучение в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова по классам фортепиано, хорового дирижирования и вокала. Будучи студенткой второго курса консерватории, Юлия вошла в состав труппы Театра оперы и балета имени Мусоргского (ныне — Михайловский театр). Встреча с Мстиславом Ростроповичем и Галиной Вишневской сыграла важную роль в творческой биографии Юлии Герцевой и мгновенно обеспечила юной певице начало яркой международной карьеры: прослушав дебютантку, мэтры были очарованы её прекрасными вокальными данными и выразительным актёрским дарованием. Уже в 2002 году в Риме состоялся мировой оперный дебют певицы в партии Сонетки в опере «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича с оркестром Санта-Чечилия под управлением самого М. Ростроповича. Уже в следующем году Юлия предстала в роли Варвары в опере «Катя Кабанова» в театре Ла Фениче (Венеция). Избалованная и требовательная венецианская публика полюбила яркую артистку.

На концерте «Гимны любви» 10 марта прозвучат произведения Дж. Верди, П. Масканьи, Ж. Массне, К. Сен-Санса, Ж. Бизе, а также популярные песни из репертуара российских и зарубежных звёзд эстрады: Э. Пиаф, Э. Фицджеральд, Б. Стрейзанд, М. Дитрих, Л. Армстронга, М. Магомаева, А. Вертинского и других.

Телефоны для справок: 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24

Билеты можно забронировать на сайте по ссылке. Начало концерт в 17:00.