В течение четырех лет — с 2012 по 2015 годы — ООО «Жилье-46» копило задолженность за коммунальные услуги отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение. В итоге не перечисленная в ресурсоснабжающие организации сумма составила 192 млн рублей. Из них свыше 50 млн рублей директор управляющей компании использовал нецелевым образом. Это и послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

Жилищное законодательство Российской Федерации строго регламентирует действия обслуживающих жилой фонд управляющих организаций в части оплаты коммунальных услуг. Согласно Постановлению Правительства РФ № 416 от 15.05.2013, УК и ТСЖ обязаны производить расчет с ресурсоснабжающими организациями за поставленные ресурсы. Невыполнение данного обязательства влечет ответственность по всей строгости закона, тем более если имеют место признаки уголовного преступления, что и произошло в случае с ООО «Жилье-46».

Известно, что в управлении данной УК находились более 150 многоквартирных домов. В период с 2012 по 2015 годы управляющая компания не перечислила в ресурсоснабжающие организации 192 млн рублей. Эти деньги, полученные УК от граждан, предназначались для оплаты оказанных коммунальных услуг отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Однако вопиющим является не только факт сознательного нежелания управкомпании рассчитываться с поставщиками коммунальных ресурсов.

Следственные органы установили, что свыше 50 млн рублей из суммы накопленного за четыре года долга директор ООО «Жилье-46» просто израсходовал нецелевым образом. Так, порядка 1,3 млн рублей были переведены на счета аффилированных компаний. Еще 655 тысяч рублей УК заплатила сторонней организации за «призрачные» юридические услуги в сфере ЖКХ и услуги по взысканию задолженности. Это при том, что данные услуги даже не могли быть оказаны, поскольку к тому времени «Жилье-46» свою деятельность не осуществляло. Также правоохранительные органы выяснили, что за декабрь 2015 года директор управляющей компании получил зарплату в размере 1 млн 20 тыс. руб.

По результатам оперативных мероприятий принято решение возбудить уголовное дело в отношении директора ООО «Жилье-46» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 201 УК РФ: использование служебных полномочий в целях извлечения личной выгоды. В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.

Со своей стороны Концессии водо- и теплоснабжения напоминают обслуживающим жилой фонд управляющим организациям, что копить долги за коммунальные услуги недопустимо. Невыполнение обязательств по платежам наносит ущерб не только самим РСО, но прежде всего — жителям миллионного города. А для самих управляющих организаций-должников несет риск судебных разбирательств и даже уголовных дел.