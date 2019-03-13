Уже в ближайшие выходные киноклуб «Альтернатива» Волгоградского государственного института искусств и культуры представляет новую программу Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF. В программу вошли девять короткометражных анимационных фильмов из Великобритании, Польши, Швейцарии, Франции и Нидерландов.

London International Animation Festival можно смело назвать одним из крупнейших европейских смотров анимации. Программа фестиваля анимации LIAF — уникальная возможность попасть в другое измерение, очутиться в фантастическом мире чужих образов и метафор, ощутить вдохновение от встречи с настоящим искусством, которое, несмотря на грустные прогнозы футурологов, до сих пор не потеряло человечности и по-прежнему обращается к темам, которые близки каждому из нас.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Показ пройдёт 16 марта в Сити Холле «Южный» по адресу: ул. Рабоче-Крестьянская, 18. Начало в 18:00.