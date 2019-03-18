В минувшую пятницу в областном центре состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работников жилищно-коммунального хозяйства. За добросовестный труд на благо города и его жителей были отмечены десятки сотрудников профильных предприятий и организаций, чья деятельность напрямую связана с коммуналкой, в том числе специалисты концессий водо- и теплоснабжения.

День работников ЖКХ традиционно отмечается в России в третье воскресенье марта. По этому случаю накануне в областном центре состоялось торжественное мероприятие. Празднование проходило в Доме культуры Ворошиловского района. Участие в нем приняли порядка 150 человек: работники управляющих организаций и ведущих коммунальных предприятий города, а также ветераны отрасли.

Поздравления в адрес тех, кто посвятил коммуналке жизнь, звучали от руководства администраций Волгоградской области и Волгограда, комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда, профсоюзных организаций.

— Труд работников жилищно-коммунального хозяйства нелегок. Он требует высокого профессионализма и ответственности. Коммунальщики — это люди, от которых напрямую зависят комфорт и уют в домах горожан. Спасибо вам за честное и ответственное выполнение своей работы, направленной на создание того уровня комфорта, которого достойны волгоградцы, — отметил глава Волгограда Виталий Лихачев.

Среди специалистов, чьи заслуги были отмечены, — 29 сотрудников «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения». Операторы котельных, слесари, мастера участков, машинисты и инженеры… За многолетний труд и качественное обслуживание потребителей лучшим вручили почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Волгоградской области, регионального комитета ЖКХ и ТЭК, администрации Волгограда, городского департамента ЖКХ и ТЭК, Волгоградской городской Думы, а также Регионального отраслевого объединения работодателей «Союза жилищно-коммунальных предприятий Волгоградской области». Руководство компаний-концессионеров также поздравило своих сотрудников с профессиональным праздником, наградив грамотами самых достойных.

В ходе торжественного мероприятия было отмечено, что в жилищно-коммунальном хозяйстве Волгограда сегодня наблюдается серьезный прорыв, реализованы крупные инфраструктурные проекты. Так, с 2015 года компания «Концессии водоснабжения» реконструировала свыше 200 км ветхих сетей, что позволило более чем на треть сократить аварийные инциденты на городских сетях; выполнила модернизацию важнейших объектов водопроводного хозяйства, в том числе построила новый канализационный коллектор «Разгуляевский», который обеспечил нормальное канализование Дзержинского и Центрального районов, а заодно дал возможность для подключения к сетям новых объектов.

Кроме того, только в 2018 году «Концессии теплоснабжения» в рамках инвестпрограммы организовали реконструкцию 9 действующих котельных и 14 центральных тепловых пунктов с внедрением современной автоматики управления, обновили десятки километров старых теплотрасс. Проведенная «Концессиями» работа позволила повысить надежность оказания населению услуг водо- и теплоснабжения, водоотведения, что является неотъемлемой частью улучшения качества жизни горожан и развития всей системы ЖКХ на территории Волгограда.