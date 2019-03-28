Вскоре в Волгограде появится гранитная мемориальная плита в память о детях, погибших в Сталинградской битве. Решение установить мемориальную плиту было принято в Волгоградской городской думе.

Решением Волгоградской городской Думы память всех детей, погибших во время Сталинградской битвы, будет увековечена в форме гранитной мемориальной плиты, которую установят в Комсомольском парке Тракторозаводского района Волгограда.

Также было принято решение увековечить память заслуженного конструктора РФ, генерального конструктора боевых машин десанта Аркадия Васильевича Шабалина. Мемориальная доска будет установлена в ближайшее время в Тракторозаводском районе и на фасаде доме №13 по ул. Дзержинского, где с 1974 по 2008 годы проживал Аркадий Васильевич Шабалин – основоположник конструкторской школы по созданию комплексов боевых машин десанта, не имеющих до сих пор аналогов в мире.

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март, 2019

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