Вскоре в Волгограде появится гранитная мемориальная плита в память о детях, погибших в Сталинградской битве. Решение установить мемориальную плиту было принято в Волгоградской городской думе.

Решением Волгоградской городской Думы память всех детей, погибших во время Сталинградской битвы, будет увековечена в форме гранитной мемориальной плиты, которую установят в Комсомольском парке Тракторозаводского района Волгограда.

Также было принято решение увековечить память заслуженного конструктора РФ, генерального конструктора боевых машин десанта Аркадия Васильевича Шабалина. Мемориальная доска будет установлена в ближайшее время в Тракторозаводском районе и на фасаде доме №13 по ул. Дзержинского, где с 1974 по 2008 годы проживал Аркадий Васильевич Шабалин – основоположник конструкторской школы по созданию комплексов боевых машин десанта, не имеющих до сих пор аналогов в мире.