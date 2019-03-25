Новые детские сады планируют возвести в Кировском и Тракторозаводском районах. На данный момент на сайте госзакупок объявлены аукционы по поиску организаций на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации на строительство двух дошкольных учреждений: на ул. им. Кирова в Кировском районе и на ул. Героев Шипки в Тракторозаводском районе на 140 мест каждый.

Исполнителям по каждому из двух лотов предстоит подготовить проектно-сметную и рабочую документацию, в соответствии с которой строители возведут новые дошкольные образовательные объекты в Кировском и в Тракторозаводском районах.

В зданиях разместятся помещения для работы дошкольных и ясельных групп, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок, служебно-бытовые и административно-методические помещения и другие. Прилегающая территория подлежит комплексному благоустройству с озеленением, обустройством детских игровых зон, прогулочных террас, физкультурной площадки. Предусмотрено также обустройство подъездных путей и создание парковочных мест.

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март, 2019

28мар11:00РекомендуемВыставка «Поп-арт»11:00 Выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств им.И.И.МашковаРубрика:Досуг

29мар21:00РекомендуемКонцерт группы Cheese People21:00 МИЛЯ restaurant/bar/poolРубрика:Живая Музыка

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