Новые детские сады планируют возвести в Кировском и Тракторозаводском районах. На данный момент на сайте госзакупок объявлены аукционы по поиску организаций на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации на строительство двух дошкольных учреждений: на ул. им. Кирова в Кировском районе и на ул. Героев Шипки в Тракторозаводском районе на 140 мест каждый.

Исполнителям по каждому из двух лотов предстоит подготовить проектно-сметную и рабочую документацию, в соответствии с которой строители возведут новые дошкольные образовательные объекты в Кировском и в Тракторозаводском районах.

В зданиях разместятся помещения для работы дошкольных и ясельных групп, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок, служебно-бытовые и административно-методические помещения и другие. Прилегающая территория подлежит комплексному благоустройству с озеленением, обустройством детских игровых зон, прогулочных террас, физкультурной площадки. Предусмотрено также обустройство подъездных путей и создание парковочных мест.