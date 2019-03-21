Жители многоквартирных домов областного центра продолжают реализовывать право, предусмотренное жилищным законодательством РФ, и заключать с «Концессиями теплоснабжения» и «Концессиями водоснабжения» прямые договоры. Тем самым горожане изъявляют желание платить за тепловую энергию, горячую и холодную воду, водоотведение напрямую в ресурсоснабжающие организации, минуя счета УК и ТСЖ.

Все больше волгоградцев принимают решение о переходе на прямые договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями. Такая возможность предусмотрена Жилищным кодексом РФ с 3 апреля 2018 года.

Сегодня на территории областного центра прямой договор с «Концессиями теплоснабжения» заключили уже 2011 жилых домов, а с «Концессиями водоснабжения» — 1858 многоэтажек.

Переход на прямые договорные отношения – право собственников. Чтобы заключить договор, нужно провести общее собрание и в течение 10 дней уведомить о принятом решении РСО и свою управкомпанию. В настоящее время прямые договоры с «Концессиями теплоснабжения» по собственному желанию заключили жильцы 1288 домов, причем лидерами по числу оформленных документов стали Красноармейский и Краснооктябрьский районы. С «Концессиями водоснабжения» на прямые договорные отношения перешла 1091 многоэтажка.

Также законодательством предусмотрено заключение прямого договора по инициативе ресурсоснабжающей организации – в том случае, если УК или ТСЖ имеют долг перед РСО более двух месяцев, и задолженность подтверждена решением суда или актом сверки взаимных расчетов между РСО и УК. Так, из-за долгов управляющих компаний платить за коммунальные услуги напрямую в «Концессии теплоснабжения» начали собственники в 723 жилых зданиях, в «Концессии водоснабжения» — в 767 домах.

Заключение прямого договора с «Концессиями теплоснабжения» и «Концессиями водоснабжения» дает возможность горожанам вносить плату за потребленные коммунальные ресурсы непосредственно в РСО, минуя расчетные счета УК и ТСЖ. Тем самым обеспечивается прозрачность платежей, а также исключаются ситуации, когда жители оплачивают коммунальные услуги в управляющую организацию, а та попросту не перечисляет полученные деньги в РСО.

Напомним, ознакомиться с текстом прямого договора на оказание услуг горячего водоснабжения и тепловой энергии можно на сайте «Концессий теплоснабжения» teplovolgograd.ru в разделе «Потребителям / Переход на прямые договоры», по холодному водоснабжению и водоотведению – на сайте «Концессий водоснабжения» investvoda.ru в разделе «Потребителям/Физическим лицам».