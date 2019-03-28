«Концессии водоснабжения» совместно с «Концессиями теплоснабжения» проводят поквартирный обход абонентов в жилых домах, перешедших на прямые договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями. Специалисты осуществляют проверку работоспособности индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, а также обновляют данные о потребителях. Это необходимо для корректного выставления платы за соответствующие коммунальные услуги. Однако вопреки требованиям жилищного законодательства, не все собственники обеспечивают допуск представителей РСО в квартиры.

В настоящее время 2011 жилых домов Волгограда перешли на прямые договоры с «Концессиями теплоснабжения» и 1858 многоэтажек – с «Концессиями водоснабжения». Чтобы жители были уверены в правильности выставленной платы за горячее и холодное водоснабжение, ресурсоснабжающие организации актуализируют данные о потребителях. С этой целью специалисты «Концессий» осуществляют поквартирный обход абонентов.

В процессе обхода представители компании проверяют состояние индивидуальных счетчиков ХВС и ГВС: смотрят наличие технической документации на приборы учета, оценивают правильность монтажа водомеров и наличие целостности пломбы. Кроме того, волгоградцев просят предоставить актуальные данные, касающиеся их жилья: количество собственников (им нужно будет сделать копии паспортов) и количество фактически проживающих граждан.

О том, что будет проводиться обход, собственников уведомляют заранее одним из способов: нарочно или путем рассылки почтовых уведомлений. Однако, несмотря на это, не все жители обеспечивают допуск ресурсоснабжающих организаций в квартиры, тем самым нарушая требования жилищного законодательства. В такой ситуации «Концессии» приняли решение дополнительно информировать потребителей, перешедших на прямые договоры, о необходимости обеспечить допуск РСО для проверки счетчиков. Уведомления будут размещены на оборотной стороне платежных документов за коммунальные услуги. Первыми соответствующую информацию в квитанциях за март увидят жители 15 домов, своевременно не допустившие специалистов «Концессий» в квартиры.

Ресурсоснабжающие организации напоминают, что согласно Постановлению 354 Правительства РФ, потребители обязаны обеспечивать допуск исполнителей коммунальных услуг в жилые помещения. Если же потребитель дважды и более раз не допускает представителей РСО в квартиру для проверки ИПУ, составляется соответствующий акт. После этого показания счетчиков для расчета платы за горячую и холодную воду учитываться не будут, и следующие три месяца с момента составления акта оплату станут выставлять по среднемесячному потреблению, а затем по нормативу с учетом повышающего коэффициента, увеличивающего сумму к оплате за коммунальную услугу в 1,5 раза. Если в ходе проверки будет выявлено несанкционированное вмешательство в работу ИПУ со стороны жильцов, тогда при начислении платы к нарушителям применят повышающий коэффициент 10.

Учитывая требования законодательства, концессии водо- и теплоснабжения обращаются к жителям домов, перешедших на прямые договоры, с просьбой соблюдать установленный порядок и не препятствовать деятельности РСО по проверке водомеров. Это позволит избежать неточностей при начислении платы, а также случаев, когда, например, платежка могла прийти на человека, который давно не проживает в данном помещении.

У сотрудника концессионной компании, пришедшего проверять счетчик по адресу, при себе имеется служебное удостоверение. Кроме того, уточнить информацию о пришедшем специалисте можно в контакт-центре «Концессий водоснабжения» по номеру: 99-67-96 или 606-600. Обследование индивидуальных счетчиков работниками «Концессий» осуществляется как в будни, так и в выходные дни. Проверка ИПУ проводится бесплатно!

Напомним, убедиться в том, что дом перешел на прямые договорные отношения с «Концессиями», просто. Достаточно посмотреть платежку. В ней в графе «исполнитель коммунальной услуги» будет написано ООО «Концессии водоснабжения» или ООО «Концессии теплоснабжения» — в зависимости от того, по каким услугам жители заключили прямой договор с РСО.