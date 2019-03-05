Совет директоров АО «Управление отходами» произвел кадровые перестановки в ООО «Управление отходами — Волгоград».

С 1 марта 2019 года генеральным директором ООО «Управление отходами – Волгоград» стал Галкин Сергей Геннадьевич, до этого занимавший должность заместителя директора. Прежний руководитель компании, Цаберт Рудольф Робертович, остался в организации в должности Советника генерального директора.

Кадровое решение принято в целях усиления управленческой команды, а также в рамках совершенствования бизнес-процессов и наращивания отраслевых компетенций.

Отметим, с 2017 года группа компаний «Управление отходами» занимает лидирующие позиции в формировании в России института региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. На данный момент с компаниями группы заключены Соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО на территории четырех субъектов РФ (Нижегородская, Мурманская, Саратовская и Волгоградская области).

Напомним, по всем вопросам, связанным с деятельностью регионального оператора потребители могут обратиться к специалистам единого контакт-центра, написав обращение на единый официальный электронный адрес регионального оператора: [email protected]

В режиме телефонной связи вы можете по-прежнему обращаться на единый номер регионального оператора: 8-800-350-43-48.

Официальный сайт регионального оператора uo34.ru.

Напомним, по-прежнему все потребители могут обратиться в отделы по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Адреса и графики работы указаны на сайте ivc34.ru.