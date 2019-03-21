У поклонников проекта «ПЕСНИ» на ТНТ есть возможность получить автограф финалиста проекта — Максима Свободы, который проведет автограф-сессию в ТРЦ «Акварель».

Максим Свобода – финалист проекта «ПЕСНИ» на ТНТ, музыкант, лидер инди-рок-группы «СвобоDA», лицо нового шоу-бизнеса из Владивостока.

После участия в шоу «ПЕСНИ», Максим обрел многотысячную армию фанатов по всей стране. Треки, исполненные на ТНТ, быстро становились самыми скачиваемыми в России, а видео с выступлений набирали сотни тысяч просмотров.

Мероприятие будет проходить 5 апреля с 13:00 до 14:00 в центральном атриуме торгового центра.