У поклонников проекта «ПЕСНИ» на ТНТ есть возможность получить автограф финалиста проекта  — Максима Свободы, который проведет автограф-сессию в ТРЦ «Акварель».

Максим Свобода – финалист проекта «ПЕСНИ» на ТНТ, музыкант, лидер инди-рок-группы «СвобоDA», лицо нового шоу-бизнеса из Владивостока.

После участия в шоу «ПЕСНИ», Максим обрел многотысячную армию фанатов по всей стране. Треки, исполненные на ТНТ, быстро становились самыми скачиваемыми в России, а видео с выступлений набирали сотни тысяч просмотров.

Мероприятие будет проходить 5 апреля с 13:00 до 14:00 в центральном атриуме торгового центра.

:-P

март, 2019

30мар12:00РекомендуемОткрытие фотовыставки «Невидимые»12:00 Библиотека им. М. ГорькогоРубрика:Общество

23мар23:00РекомендуемВечеринка Stackenschneider23:00 МИЛЯ restaurant/bar/poolРубрика:Живая Музыка

Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Авторы билбордов «Послушай мои песни» добились встречи с Тимати и Бастой
  2. Дисциплина творчества
  3. Завершен третий этап чемпионата России по ралли-рейдам «Великая степь – Дон 2016»