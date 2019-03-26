Площади орошаемых полей в регионе продолжают увеличиваться. В этом году более 141 миллиона кубометров воды планирует поставить Управление «Волгоградмелиоводхоз» на поля региона для обеспечения поливом 31,7 тысяч гектаров. Подготовка идет в штатном режиме в соответствии с графиком. Принимаются меры для бесперебойного снабжения водой более 50 тысяч гектаров.

По данным Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Волгоградской области, планом предусмотрена подача 141,1 миллиона кубометров воды для полива 31748 гектаров угодий — это почти 63% от общей площади орошаемых земель региона. В частности, Волгоградмелиоводхоз обеспечит полив овощей на площади 13,4 тысячи гектаров, зерновых — на площади 4,9 тысячи гектаров, для выращивания кормовых и технических культур будет обеспечена мелиорация 3,7 и 4,1 тысячи гектаров соответственно. Для решения этой задачи задействуют 16 оросительных систем.

С 1 марта начала подачу воды Райгородская оросительно-обводнительная система, в середине месяца включилась в работу Тажинская оросительная система. Проведены водолазное обследование и пуско-наладочные работы на головных водозаборах Палласовской, Городищенской и Кисловской оросительных систем. В настоящее время подготовка к началу сезона практически завершена, при этом масштабные работы по модернизации будут продолжены.

В 2018-2019 годах Волгоградмелиоводхозом были организованы и проведены 242 тысячи кубометров земляных работ — более половины объема составила очистка каналов. Кроме того, специалисты отремонтировали 164 гидротехнических сооружения, почти 14 километров трубопроводов, 76 электрифицированных насосных станций. Пять объектов предстоит отремонтировать в Волгоградской области в этом году по государственной программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России».