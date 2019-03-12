Жители и гости города вскоре смогут увидеть новый волгоградский сувенир «Сарептскую азбуку», который будет презентован в музее-заповеднике «Старая Сарепта». Азбука разработана в виде раскраски специально для малышей и их родителей, чтобы их познакомить в интерактивной форме с историей поселения Сарепта, его жителями и, конечно, помочь выучить алфавит.

По страницам азбуки читателей будет сопровождать кот Горчичник. Это не просто вымышленный персонаж, у него есть прототип реального хвостатого сотрудника музея-заповедника. Он подготовил интересные задания, весёлые игры и оставил много простора для фантазии юных художников.

Презентация нового волгоградского сувенира пройдёт 16 марта в 11:00 в ходе познавательной программы с ярким сюжетом и увлекательным сценарием «По страницам азбуки». Юные участники программы отправятся в путешествие на поиски пропавших букв из волшебной азбуки по школам разных эпох: в крестьянскую школу, в гимназию XIX века и в советскую школу. Там они узнают: как начинался школьный день, как были одеты ученики, какие предметы изучали в школе, какими были школьные принадлежности, как оценивали школьников за успехи и наказывали за провинности. А ещё, конечно же, ребята поиграют в игры, в которые их сверстники играли на переменах. Справки по телефонам: 8(8442)67-33-02, 51-67-49.