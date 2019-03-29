Участок по работе с населением в Советском районе по улице Даугавская, 4 переезжает. С 29 марта прием жителей будет вестись по новому адресу: проспект Университетский, 64.

Расположен отдел максимально близко к центру густонаселенного района и крупнейшей транспортной артерии города. Здесь реализован традиционный для АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» формат оказания консультационных услуг «Доступно, Быстро, Понятно и Комфортно».

Количество коммунальных услуг увеличивается, растет и территория обслуживания расчетного центра. Но это не должно сказываться на качестве и оперативности обработки запросов от граждан, в том числе по услуге «Обращение с ТКО». Абоненты могут обратиться на участок для уточнения индивидуальных данных (ФИО, контактов, доли собственности, количества собственников/зарегистрированных граждан, параметров помещения) с целью корректного начисления платы за услуги. Специалисты также готовы помочь вам открыть новый лицевой счет, оформить перерасчет платы в связи с временным отсутствием по месту жительства, проконсультировать по вопросам качества оказания коммунальных услуг, передачи показаний индивидуальных приборов учета.

Организации и предприниматели могут обратиться на участок, чтобы сдать документы на заключение договора с региональным оператором.

По прогнозам специалистов, на новом участке ежемесячно будет обрабатываться свыше 1700 обращений жителей. В зону обслуживания входит более 40 000 лицевых счетов. Консультировать в новом абонентском отделе будут 3 специалиста, в дальнейшем, по итогам анализа посещаемости, планируется доукомплектование штата.

График приема на участке изменен для удобства горожан: по вторникам и пятницам — с 8:00 до 17:00, по средам — с 10.00 до 19.00, по субботам — с 8:00 до 16:00. Понедельник, четверг и воскресенье – неприемные дни.

Напомним, на официальном сайте АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» ivc34.ru вы всегда найдете необходимую информацию о правилах проведения расчетов и перерасчетов по всем коммунальным услугам. А с помощью дистанционных сервисов — личный кабинет и мобильное приложение «ИВЦ ЖКХ» — сможете оперативно передавать показания счетчиков, производить оплату услуг, контролировать состояние лицевого счета и получать ответы на вопросы от специалистов компании.

Для всех абонентов АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» в Волгограде работает справочная служба по телефону: 8(8442)74-26-26.