Аграрии региона приступили к весенним полевым работам. На полях уже приступили к подкормке озимых культур, а также к боронованию почвы. В хозяйствах уже завершается подготовка сельхозмашин, семян и минеральных удобрений.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, аграрии полностью готовы к новому сезону. Осенью прошлого года они заложили хорошую основу под будущий урожай — выполнен весь комплекс необходимых организационных и агротехнических мероприятий.

В восьми муниципальных районах — Иловлинском, Калачевском, Клетском, Котельниковском, Октябрьском, Светлоярском, Суровикинском и Чернышковском — аграрии уже приступили к покровному боронованию. Поверхностная обработка почвы выполнена на площади около 70 тысяч гектаров. В этих же районах, а также в Алексеевском, Даниловском, Дубовском, Кумылженском, Новоаннинском, Серафимовичском и Фроловском проведена подкормка озимых на площади более 159 тысячи гектаров — это в восемь раз больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Темпы работ будут расти по мере установления благоприятных погодных условий.

В регионе осенью озимыми культурами под урожай текущего года засеяли более 1,5 миллиона гектаров, что на 7% больше, чем годом ранее. В зимние месяцы из-за температурных перепадов в ряде южных районов области наблюдалось образование ледяной корки. Кроме того, в марте по северу региона фиксировались другие неблагоприятные факторы. Однако эксперты существенной гибели посевов не прогнозируют — состояние озимых зерновых на 96% площади оценивается как хорошее и удовлетворительное.

В настоящее время сельхозпредприятия готовятся к весеннему севу — яровыми планируется занять 1,5 миллиона гектаров, из них 692 тысячи гектаров отведены под зерновые, по 716 и 104 тысячи гектаров займут соответственно технические и кормовые культуры.