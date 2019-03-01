Ученики детских музыкальных школ и детских школ искусств принимают участие в региональном этапе XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского среди учащихся, который проходит в Волгоградском государственном институте искусств и культуры с 1 по 10 марта.

Международный конкурс имени П.И. Чайковского проходит раз в четыре года, это крупнейшее событие в мире классической музыки. В 2018 году конкурсу Чайковского исполнилось 60 лет, и за свою историю он открыл миру имена выдающихся представителей исполнительского искусства. Творческое состязание традиционно является стартовой площадкой для молодых одаренных музыкантов, даёт им возможность обрести любовь публики и признание мирового профессионального сообщества, начать блестящую международную карьеру.

Конкурс проходит в 3 этапа по специальностям «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Вокал», «Духовые инструменты», возраст участников — до 15 лет включительно. I этап конкурса проводят муниципальные образования. Для проведения II этапа формируется единое региональное конкурсное жюри по всем номинациям из ведущих педагогов образовательных организаций высшего образования. Прослушивание участников II этапа конкурса проводится в форме публичного просмотра видеозаписей участников-победителей I муниципального этапа.

По результатам регионального этапа определяются победители в количестве 5 человек — по одному победителю в каждой номинации, информация о которых направляется в Южный федеральный округ Российской Федерации. Главный приз победителя III этапа (окружного) – поездка в гг. Москву или Санкт-Петербург для посещения финальных прослушиваний XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского с 25 по 27 июня 2019 г.