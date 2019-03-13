В регионе благодаря природоохранной акции «Вестники весны» сократилось количество фактов незаконной торговли редкими растениями. Во время рейдов в первой декаде марта выявлены всего шесть таких случаев.

По итогам рейдов в Волгограде и Волжском составлены шесть административных протоколов по факту нарушений природоохранного законодательства, у торговцев изъяты 53 ветки краснокнижной иглицы колхидской.

Благодаря ежегодному проведению акции «Вестники весны» в регионе в разы сократилась торговля охраняемыми цветами, что позволяет сберечь редкие растения. Сравните, в 2015 году экологи в ходе рейдов изъяли 3,4 тысячи краснокнижных растений, в 2016-м — 450 единиц, в 2017-м — 215, в 2018-м — 103 растения.

Вторая волна рейдов пройдет в апреле, когда в Волгоградской области распустятся местные первоцветы. В этот период активную работу по сбережению редких растений проводят природные парки, где специалисты мониторят популяции краснокнижных видов, организуют просветительские мероприятия с участием общественных организаций и волонтеров.

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март, 2019

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