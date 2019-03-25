В этом году в загородных и пришкольных лагерях отдохнут более 140 тысяч юных волгоградцев, из них более 100 тысяч — в летнюю кампанию. В областном бюджете на эти цели предусмотрены свыше 660 миллионов рублей.

По данным регионального комитета образования, науки и молодежной политики, в текущем году на территории региона будут открыты 753 учреждений отдыха и оздоровления детей. Более 72 тысяч волгоградцев смогут принять лагеря с дневным пребыванием; почти 50 тысяч школьников посетят загородные оздоровительные организации; свыше 5,5 тысячи человек — лагеря палаточного типа.

Еще одна форма отдыха, которая сегодня активно развивается в волгоградском регионе, — походы по туристическим маршрутам. В этом сезоне каникулы на природе проведут почти 7,8 тысяч юных исследователей. Уже созданы 11 дорожных карт — программы разработали специалисты областной станция детско-юношеского туризма.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья будут работать санатории, также профильные смены откроются на базе учреждений социального обслуживания. Получить сертификат на отдых родители или законные представители школьников могут в многофункциональных центрах Волгоградской области. Для этого необходимо написать заявление и предоставить пакет документов — их перечень можно уточнить у специалистов МФЦ. Срок предоставления услуги со дня регистрации составляет не более 30 дней.

Особое внимание при подготовке к оздоровительной кампании организаторы уделяют безопасности и созданию условий для комфортного и качественного отдыха. Обновление инфраструктуры ведется в рамках национальных и региональных приоритетных проектов. Так, на базе загородного лагеря «Зеленая волна» появится центр поддержки одаренных детей по примеру всероссийских здравниц «Сириус» и «Артек». Задачи по созданию объекта губернатор Андрей Бочаров поставил в ходе оперативного совещания.