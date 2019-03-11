Временное ограничение на движение большегрузов вводится в регионе на период с 1 по 30 апреля 2019 года. Ограничения коснутся транспортных средств, имеющих нагрузку на каждую ось более 5 тонн.

По данным комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, данная мера принята в соответствии с постановлением администрации региона в целях сохранения дорожного покрытия указанных трасс. Временное ограничение не распространяется:

— на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

— на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензина, дизельного топлива, судового топлива, топлива для реактивных двигателей, топочного мазута, газообразного топлива), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

— на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

— на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ;

— на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.