Расписание речных трамвайчиков было скорректировано из-за низкого уровня воды в Волге. Как сообщают в пресс-службе ООО «Пассажирский Порт Волгоград», изменения в движение теплоходов по маршруту «Волгоград-Культбаза» внесены 17 марта.

Теперь первый рейс из Волгограда, который отправлялся в 8:15, перенесен на 10:30, рейс от пристани Щучий Проран, который отправлялся в 08:45, теперь выходит в 11:00. Также изменено движение трамвайчика от пристани Культбаза, который ранее ходил в 9:45, теперь будет уходить в 11:30.

С расписанием можно ознакомиться по ссылке.

 

:-P

март, 2019

23мар12:00РекомендуемОткрытие фотовыставки «Невидимые»12:00 Библиотека им. М. ГорькогоРубрика:Общество

29мар21:00РекомендуемКонцерт группы Cheese People21:00 МИЛЯ restaurant/bar/poolРубрика:Живая Музыка

Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. 23 февраля расписание некоторых пригородных поездов будет изменено
  2. В расписание речного транспорта будут внесены изменения
  3. В Волгограде открываются сразу три муниципальных речных маршрута